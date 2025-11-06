Estos son los 5 lugares de México que son ideales para disfrutar de la naturaleza

A lo ancho y largo del todo el territorio de México, se pueden apreciar paisajes naturales imponentes que son dignos de fotografiar y admirar. Desde playas paradisíacas hasta formaciones rocosas y montañosas gigantes, el país ofrece una fuerte conexión con la naturaleza.

Así es el caso de 5 destinos del país que son perfectos para aquellas personas que deseen una total conexión con la naturaleza, fuera de los conglomerados urbanos y bulliciosos. En estos sitios se respira tranquilidad, paz y conviven diversas especies autóctonas.

5 destinos de México para disfrutar actividades en la naturaleza

Los siguientes sitios mexicanos son dignos de admirar y apreciar por sus paisajes imponentes naturales. En ellos se pueden realizar diversas actividades de turismo aventura.



Cascada de Tamul en San Luis Potosí

Si bien existen muchas cascadas imponentes en el país, esta es una de las menos exploradas o populares. Sin embargo, cada vez obtiene más fama. Sus aguas turquesa son dignas de admirar. Tiene una caída de más de 100 metros. Es un destino de ensueño dentro de una selva.

Laguna de Atezca en Hidalgo

Para quienes quieran disfrutar un destino sereno para hacer mediación o alejarse del bullicio de la ciudad, existe esta laguna rodeada de montañas y bosques de pino. Sus aguas verdes invitan a no pensar en nada más. Aquí se puede practicar senderismo, hacer pasos en kayak o simplemente disfrutar de la calma del lugar.

Sótano de las Golondrinas en San Luis Potosí

Este sitio se encuentra en la Huasteca Potosina y es uno de los lugares más profundos del mundo. De hecho, no muchos visitantes se animan a visitarlo. Este ambiente natural permite apreciar algo fascinante de la naturaleza: el vuelo de miles de aves al amanecer.

Playa San Juan de Alima en Michoacán

Esta playa mexicana es una de las que conserva su ambiente natural y muy tranquilo. Es perfecto para quienes quieren una total conexión con la naturaleza. Su arena es dorada y las aguas del Pacífico la convierten en una joya perfecta para apreciar la biodiversidad marina.

Reserva de la Biósfera de Calakmul en Campeche

Esta reserva natural está oculta entre la selva y es una zona protegida que combina naturaleza y arqueología. Este sitio turístico de México se traduce en el hogar de jaguares, monos aulladores y cientos de aves. Pero también aloja ruinas mayas dignas de admirar que se pierden en la vegetación.