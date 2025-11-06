¿Quieres comer sin gastar de más? CDMX tiene 5 buffets con variedades de menú por menos de 500 pesos

Todo el territorio de México ofrece opciones para disfrutar platillos salados y dulces. Cada región del país es única por sus sabores y maneras de preparar alimentos. Así es el caso de CDMX, donde hay una amplia variedad de buffets.

Estos son los restaurantes y puestos gastronómicos que ofrecen la modalidad de buffet junto con experiencias placenteras en relación al precio y la calidad de las preparaciones. Estos son los sitios mejor calificados por los visitantes nacionales y extranjeros de la Ciudad de México.

Los 5 mejores buffets de CDMX donde hay variedades de menú por menos de 500 pesos

Las siguientes propuestas combinan abundancia y sabor. Estos buffets ofrecen precios que sorprenden y cautivan a sus visitantes.



La Vid Argentina

Este restaurante es un referente de la gastronomía argentina en CDMX y se encuentra sobre Insurgentes. Existe desde hace 25 años y fue uno de los primeros buffets en poner de moda el tenedor libre en la capital. Aquí se puede comer con abundancia y calidad por 429 pesos por persona. Hay empanadas, tarta pascualina, pastas preparadas al gusto y entradas como jamón serrano con melón o ensalada Waldorf. Pero la estrella es su parrilla con cortes como arrachera, churrasco, colita de cuadril, tapa de costilla, picaña, pollo, chorizos, molleja y chistorra.



Asador City Wok

En este sitio se puede comer de todo. Desde platillos de la cocina mediterránea hasta parrilla argentina, comida japonesa, cocina mexicana, wok mandarín, teppanyaki, mariscos frescos y deliciosos postres. El costo es de 325 pesos y no incluye bebidas.

La Langosta

Este local gastronómico siempre está lleno de gente. De hecho, sus clientes hacen fila para ingresar. Ofrece barras llenas de mariscos. Se destaca el caldo de camarón, paella, pescados fritos, filete empanizado, empanadas, aguachile, mojarras, pasta de mariscos, crema de mariscos y camarones a la diabla, entre otros. El costo es de 300 pesos y no incluye bebidas.

Rosalinda Buffet Italiano

Este sitio es perfecto para los amantes de la comida italiana. Aquí se pueden pedir ilimitadamente ensaladas, pizzas, pastas, calzones, lasaña, milanesa napolitana, empanadas italianas, carpaccio de res y croqueta de risotto, entre otros. Tiene un costo de 199 pesos de lunes a miércoles y 299 pesos de jueves a domingo.

Sushin Gonzalez

Este buffet abre de lunes a jueves y ofrece la modalidad Palillo libre. Los visitantes destacan todos los rollos que se elaboran en el local gastronómico, junto con yakimeshi de suadero o vegetariano, sopa tori caliente, kushiages y postre. Además, ofrecen jugosas promociones para cumpleañeros o especiales de temporada. El costo es de 175 pesos y no incluye bebidas.

