Adrián Uribe, incrédulo ante la detención de Luis de Llano: “Ni hablar”

Adrián Uribe se mostró incrédulo ante la detención del productor Luis de Llano, con quien compartió créditos en el pasado. No obstante, también se solidarizó con la cantante Sasha Sokol: “Uno tiene que cumplir con la ley (...) Ni hablar”. En el ámbito personal y profesional, Adrián asegura sentirse completamente pleno, por lo que no descarta la idea de escribir sus memorias. El artista fue parte de la premiere de la cinta “El Club del Pie Izquierdo”.