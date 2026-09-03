“La justicia siempre sale a relucir”; María León aplaude la detención de Luis de Llano

María León aplaude la detención de Luis de Llano tras incumplir la sentencia en el caso de Sasha Sokol: “La justicia siempre sale a relucir”; aseguró. La cantante también se mostró alegre por su nueva relación, aunque se molestó cuando le preguntamos si tiene planes de ser mamá: “Es importante decir que no es tan importante”. Aquí la entrevista completa.