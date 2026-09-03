“La justicia siempre sale a relucir”; María León aplaude la detención de Luis de Llano
Entre las celebridades que han reaccionado a la detención de Luis de Llano, se encuentra María León, quien aplaudió el trabajo de las autoridades.
María León aplaude la detención de Luis de Llano tras incumplir la sentencia en el caso de Sasha Sokol: “La justicia siempre sale a relucir”; aseguró. La cantante también se mostró alegre por su nueva relación, aunque se molestó cuando le preguntamos si tiene planes de ser mamá: “Es importante decir que no es tan importante”. Aquí la entrevista completa.