“Sigo cargando estos escombros”, Amandititita habla del alcoholismo de su madre y de la muerte de su padre, Rockdrigo González
Amandititita reveló en su libro Un día contaré esta historia, lo que sufrió con la muerte de su padre, Rockdrigo González, durante el terremoto de 1985. Así lo contó en exclusiva.
TV Azteca
Además de contar cómo le afectó el alcoholismo de su madre, Amandititita reveló en su libro Un día contaré esta historia, lo que sufrió con la muerte de su padre, Rockdrigo González, quien perdió la vida debido al terremoto de 1985. Esto reveló en exclusiva para Ventaneando.
Galerías y Notas Azteca UNO