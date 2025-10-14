¿Le pidió empleo a Eugenio Derbez? Ana Bárbara responde y detalla su reciente lesión
Antes de ser cuestionada sobre el supuesto empleo que le habría pedido a Eugenio Derbez, Ana Bárbara explicó cómo ocurrió su reciente lesión en la nariz.
Antes de ser cuestionada sobre el supuesto empleo que le habría pedido a Eugenio Derbez, Ana Bárbara reveló que su reciente lesión habría ocurrido mientras practicaba una terapia. Además, se pronunció sobre las condolencias que le habría enviado a Horacio Palencia tras la muerte de su padre.
