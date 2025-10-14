Lola Cortés rompió en llanto al recordar a su mamá en La Granja VIP: “Todavía hablo con ella”

En uno de los momentos más emotivos hasta ahora en La Granja VIP, Lola Cortés compartió su tristeza frente a Manola Díez al recordar a su madre, quien falleció hace seis años. Lo que comenzó como una plática tranquila entre amigas terminó por convertirse en una conversación cargada de sentimientos, donde la actriz no pudo contener las lágrimas al compartir detalles de esa pérdida que aún la acompaña.

¿Qué recordó Lola Cortés sobre su madre?

Durante una charla en uno de los recesos del día, Manola y Lola comenzaron hablando sobre sus familias y sus hijos, pero el tema pronto giró hacia el recuerdo de la madre de Lola. La actriz, visiblemente conmovida, contó que su mamá murió de manera repentina una noche mientras descansaba en casa.

Aunque han pasado años desde aquel momento, Lola confesó que sigue sintiendo su presencia y que, incluso, aún le habla como si pudiera escucharla. Entre lágrimas, recordó cómo esa última noche le pidió a su madre que tomara sus medicamentos y se fuera a dormir sin imaginar que sería la última vez que la vería con vida.

Su relato conmovió a Manola, quien intentó consolarla al asegurarle que había hecho todo lo posible y que no debía cargar con culpas. Sin embargo, la actriz admitió que todavía se pregunta por qué no fue a verla a su habitación esa noche.

¿Por qué la confesión de Lola Cortés conmovió tanto en La Granja VIP?

Más allá de la tristeza, la historia de Lola mostró una faceta muy humana de una de las figuras más fuertes del reality. Acostumbrada a liderar con carácter y firmeza, la actriz dejó ver su vulnerabilidad y la profunda conexión que mantiene con su madre.

Aunque intentó disimular sus lágrimas, el momento se volvió uno de los más sinceros y conmovedores del día dentro del programa. “Todavía hablo con ella”, confesó Lola, para dejar claro que los lazos familiares trascienden el tiempo y la distancia.