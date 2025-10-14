“El Patrón” y Kike Mayagoitia sueltan su playlist favorita para el gym: ¡de Guns N’ Roses a José José!

Alberto del Río “El Patrón” y Kike Mayagoitia , los dos granjeros más fitness de La Granja VIP, se sinceraron en un ameno momento en el gimnasio con Carolina Ross y le revelaron qué música les gusta escuchar mientras se entrenan: ¡hasta sonó el nombre de José José!

¿Qué les gusta escuchar a Kike Mayagoitia y “El Patrón” mientras entrenan?

Durante una charla en el gimnasio que se tornó amistosa, Carolina Ross no pudo evitar preguntarle a Alberto del Río “El Patrón” , Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori sobre sus preferencias musicales al momento de entrenar... ¡las respuestas fueron bastante curiosas porque hasta el nombre de José José salió a relucir!

“A mí nada más no me gusta el reggaetón, de ahí en adelante todo (…) hasta te escucho a José José", explicó “El Patrón” de buen humor y bastante dispuesto a soltar chismecito fitness.

Carolina Ross, por otra parte, aceptó que a ella le gusta más escuchar música pop como Ariana Grande y Los Dinámicos Junior para motivarse; sin embargo, el bombazo lo soltó Kike Mayagoitia.

El sexy conductor de TV Azteca que trabaja actualmente en Venga la Alegría aceptó que él, más allá de la música, le encanta escuchar podcasts para que el entrenamiento le sea más ameno:

“Yo escucho más podcast y ya el 30% restante (de su rutina en el gym) me gusta la música electrónica y también el rock como Metallica y Guns N’ Roses”, explicó.... ¡Carolina Ross aceptó que esos grupos también son muy buenos para entrarle duro al ejercicio!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?