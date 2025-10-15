¡Que se arme! Escándala organiza Viewing Party de La Granja VIP y esto es TODO lo que debes saber

Si ver La Granja VIP en la comodidad de tu casa no es suficiente para ti , entonces te tenemos una excelente noticia: ¡el portal Escándala organizó fiestas especiales para ver el reality cada domingo con un toque especial, mucho chisme y sorpresas! Conoce todos los detalles a continuación.

¿Qué se sabe de las Viewing Party de La Granja VIP organizadas por Escándala?

Escándala, el portal web fundado por Quique Galdeano , publicó en sus redes sociales todos los detalles de las Viewing Party de La Granja VIP que se celebran cada domingo en medio de un ambiente diferente en el que la fiesta se une al sombrero, las bota y el chisme.

De acuerdo con Escándala, la Viewing Party de La Granja VIP tiene lugar cada semana en Antisocial Rooftop; las fiestas arrancaron precisamente el pasado 12 de octubre del 2025 y se planean celebrar cada semana.

Ver La Granja VIP de esta forma puede ser una gran oportunidad de conocer celebridades y nuevos amigos ya que además de que el evento está conducido por Quique Galdeano, Leslie Gallardo y Carlos Plasencia, cada domingo habrá invitados especiales diferentes para darle un toque especial a la fiesta.

Si quieres asistir a esta fiesta temática de La Granja VIP, puedes adquirir los boletos a través de Internet en el sitio Boletia haciendo click acá ; para este domingo 19 de octubre del 2025, por ejemplo, la cita es a las 06:30 de la tarde pero la info podría cambiar semana a semana... ¡sigue las redes sociales de Escándala para más detalles!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?