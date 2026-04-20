En Exclusiva: Anahí guarda silencio sobre la polemica separación de su hermana Marichelo y Jorge D’Alessio

Este fin de semana Anahí apareció en un evento ecuestre que se realizó este fin de semana en la Ciudad de México y para las cámaras de Ventaneando aseguró que hasta el momento no conoce a la segunda hija de su excompañera Dulce María, pero que anhela conocerla próximante. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la separación que atraviesa su hermana Marichelo y Jorge D’Alessio la cantante optó por guardar silencio.