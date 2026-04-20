En Exclusiva: Anahí guarda silencio sobre la polemica separación de su hermana Marichelo y Jorge D’Alessio
La cantante sorprendió al aparecer en un evento ecuestre de la CDMX junto a su esposo Manuel Velazco, donde se mostro cercana a sus fans pero distante con la prensa al ser cuestionada por Marichelo.
Este fin de semana Anahí apareció en un evento ecuestre que se realizó este fin de semana en la Ciudad de México y para las cámaras de Ventaneando aseguró que hasta el momento no conoce a la segunda hija de su excompañera Dulce María, pero que anhela conocerla próximante. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la separación que atraviesa su hermana Marichelo y Jorge D’Alessio la cantante optó por guardar silencio.