Angélica Aragón lanza ‘dardo’ sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Angélica Aragón lanzó un ‘dardo’ sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y contó cómo ha enfrentado las amenazas de abuso a lo largo de su carrera.

Luego de ser reconocida por su admirable trayectoria, Angélica Aragón lanzó un ‘dardo’ sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Además, reveló cómo ha enfrentado las amenazas de abuso que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Aquí los detalles.

