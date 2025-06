Arturo Carmona confirma episodio de violencia con Alicia Villarreal, pero solo se defendió de una agresión

“Sí pasó en su momento. Hoy en día la persona que yo conozco es totalmente otra, es totalmente otra cosa, ya pasaron más de 23 años”, después de que Alicia Villarreal confirmara en exclusiva para Ventaneando que hace más de 20 años sí sufrió una agresión física por parte de su entonces esposo Arturo Carmona, misma que quedó registrado en un correo electrónico que le envió a la periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’, el hoy actor rompe el silencio y, aunque confirma los hechos, sorpresivamente asegura que él solo se defendió de un ataque hacia su persona.

¿Qué dijo Arturo Carmona? “Para acabar pronto, es lo último que voy a decir, mejor pregúntenle quién golpeó a quién y con eso acabamos, ok”, dijo Arturo Carmona.

De igual forma, el actor aseguró que “no puedo contar la verdad porque tenemos una hija, porque ya tenemos familia y la verdad que yo te estoy diciendo que si la golpeé, yo no la golpeé, yo no la estrujé, yo solamente lo que hice fue defenderme y detener una agresión hacia mí”.

“No voy a dar detalles porque ya lo hablé en su momento, peor yo nunca la agredí, yo nunca (hice) nada de lo que se está diciendo, eso lo puedo hasta jurar, sé quién soy y la persona que soy ahora, sí soy otro hombre porque hemos madurado, en esa época tenía 23 años o 24, hoy tengo 49 casi y mi conciencia está tranquila y yo no soy una persona que pueda ser capaz de ponerle el dedo o golpear a alguien, de verdad eso no es real, pero bueno, ella tiene su versión y yo la mía. Como lo dije en una ocasión, siempre hay una verdad y bueno, mi verdad es esta y estoy tranquilo por ello”, agregó Arturo Carmona.

¿Arturo Carmona que las cosas entre él y Alicia Villarreal se hayan tergiversado?

Arturo Carmona lamentó que esta situación haya desatado una controversia, pues en los últimos años mantenía una relación cordial con la cantante.

“Qué lástima que las cosas se estén desvirtuando, que se estén distorsionando de esta manera, es un tema que ya lo hablamos en su momento, es un tema que no es como ella lo dice y para ella no es como yo lo digo, entonces es un cuento de nunca acabar, solamente digo yo no golpeé a nadie, yo solamente detuve una agresión hacia mí, cambia la historia.

Ya lo hablamos hace más de 20 años, ya arreglamos, ya reivindicamos quien se tenía que reivindicar, soy otra persona, soy otro hombre, por supuesto, tengo casi 49, tenía 23-24 en aquella época, obviamente crecemos pero en ese sentido perdón, pero no”, finalizó Arturo Carmona.