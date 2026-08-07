Arturo Carmona respalda a Cruz Martínez en la demanda laboral que enfrenta junto a Alicia Villarreal: “Si se requiere que yo esté presente, ahí voy a estar”

Arturo Carmona muestra su respaldo a Cruz Martínez en la demanda laboral que enfrenta junto a su expareja, Alicia Villarreal: “Es una situación compleja. Apoyo la justicia. Si se requiere que yo esté presente, ahí voy a estar”, aseguró. Sobre la solicitud del demandante en hacer a Alicia parte de la demanda y la posibilidad de causar afectaciones en el patrimonio de su hija, Melenie Carmona, así respondió. Arturo también reaccionó a las declaraciones de Cibad Hernández, quien insinuó que su matrimonio con la Güerita Consentida no fue real.