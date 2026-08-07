Así se celebró la alfombra azul de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Ventaneando acudió a la alfombra azul de la serie “Nadie nos va a extrañar”. Durante la premiere, platicamos con Axel Madrazo, quien se pronunció sobre su madrina, Paulina Rubio: “Es una súper madre”. El nieto de Héctor Bonilla, Demetrio Bonilla, también lo recordó a cuatro años de su fallecimiento; mientras que Nicolás Haza se mostró sorprendido por el éxito del proyecto, que representa su primer protagónico. Miguel Burra también reaccionó a los rumores de separación de su buen amigo, José Eduardo Derbez.