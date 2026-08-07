Omar Suárez descarta una colaboración con Aylín Mújica: “Está muy concentrada en lo que está haciendo”

Omar Suárez descarta una colaboración con Aylín Mújica, pues quiere respetar el espacio de la artista ahora que está en duelo por la pérdida de su hijo: “Está muy concentrada en lo que está haciendo”; señaló. El productor también habló sobre un posible proyecto con Aracelý Arámbula y se mostró alegre por retomar las funciones de “Perfume de Gardenia”.