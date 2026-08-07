Exclusiva: inicia la audiencia de uno de los policías implicados en la muerte de Octavio Ocaña

Este viernes, 7 de agosto, dio inicio la audiencia intermedia de uno de los policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña. No obstante, tras dos horas, tuvieron que suspender el encuentro y reprogramar la audiencia, ya que había otra programada en la misma sala. La sesión se retomará el próximo lunes, a las 10 de la mañana. Cabe mencionar que Bertha Ocaña estuvo ausente debido a su avanzado embarazo.