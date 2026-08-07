Exclusiva: inicia la audiencia de uno de los policías implicados en la muerte de Octavio Ocaña
Este viernes dio inicio la audiencia intermedia de uno de los policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes.
Este viernes, 7 de agosto, dio inicio la audiencia intermedia de uno de los policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña. No obstante, tras dos horas, tuvieron que suspender el encuentro y reprogramar la audiencia, ya que había otra programada en la misma sala. La sesión se retomará el próximo lunes, a las 10 de la mañana. Cabe mencionar que Bertha Ocaña estuvo ausente debido a su avanzado embarazo.