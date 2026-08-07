Exclusiva: defensa de Juliana Figueroa en el juicio intestamentario de Joan Sebastián es la misma que la de Imelda Garza

En exclusiva para Ventaneando, Cipriano Sotelo, abogado de Maribel Guardia, confirma que la defensa de Juliana Figueroa en el juicio intestamentario de Joan Sebastián es la misma que la de Imelda Garza, quien busca anular el testamento de Julián Figueroa, donde su hijo aparece como heredero universal. Ante ello, Cipriano expresó cierta preocupación dado que cerca de una novena parte de las canciones de Joan le correspondían a Julián y, ahora, a los que hereden sus bienes.