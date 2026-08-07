Ventaneando | Programa completo 7 de agosto de 2026

¡Lo mejor de la farándula mexicana y el mundo del espectáculo está en Ventaneando! Mira nuestro programa completo de hoy, viernes 7 de agosto. Tenemos exclusivas sobre el caso de Valentín Elizalde y la graduación de Cristian Castro, así como la visita de Diego Hopster al foro, notas del día y mucho más. ¡Dale play!