Así se vivió el espectacular show de Cristian Castro en el Auditorio Nacional: “Trabajar lunes y martes es bonito”

Cristian Castro deleitó a sus fans la noche del lunes, 10 de agosto, con un show sin precedentes en el Auditorio Nacional. Las cámaras de Ventaneando acudieron al Coloso de Reforma para ser testigos del concierto. Al término de la presentación, el artista compartió algunas palabras con nuestro lente. Sin embargo, evitó hablar con la prensa de la misteriosa mujer con la que llegó acompañado.