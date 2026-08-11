¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron? Alessandra Rosaldo responde

Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, mismos que desmintió enseguida: “Están bien, mientras ellos no lo hagan oficial. Nosotros no podemos hacer oficial nada”; aseguró. La cantante también adelantó que la denuncia por presunto abuso contra Vadhir Derbez está por aclararse. En cuanto a su carrera profesional, Alessandra invita al público al próximo show de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional, el cual se llevará a cabo este 12 de agosto.