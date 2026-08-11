Exclusiva: Ramón Fernández hará su debut como cantante de “country tumbado”
Ramón Fernández hará su debut como cantante de “country tumbado”. En Ventaneando, hablamos en exclusiva con el nieto de Vicente Fernández, quien nos cuenta al respecto.
Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, tendrá su primera presentación en Guadalajara como cantante de “Country Tumbado”. El artista fue invitado por el Komander para participar en varios conciertos. Cabe mencionar que su nuevo álbum incluirá un par de canciones que grabó con Manuela Sanz, hija de Alejandro Sanz.