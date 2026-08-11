Arturo Carmona emprende negocio junto a su hija, Melenie Carmona: “Está involucrada”

Arturo Carmona sale en defensa de su hija Melenie, luego de que ésta dijera que no tiene interés en trabajar. Según revela el actor, recientemente emprendieron un negocio de transporte juntos. En cuanto a si Melenie ya mejoró su relación con Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, así respondió el artista.