Cristian Castro es visto con misteriosa mujer: ¡Descubre de quién se trata!

Cristian Castro ofreció un show espectacular en el Auditorio Nacional. Al llegar al recinto, el cantante fue captado con una misteriosa mujer. Si bien el artista se negó a revelar la identidad de la joven, en Ventaneando hemos descubierto quién es. Se trata de Karina Barbosa, con quien Cristian tuvo un romance hace unos cuantos años. Nuestro lente también habló con los integrantes de “La Esfinge”, quienes acompañan al cantante en su gira pop.