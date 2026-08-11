Exclusiva | Ivonne Montero muestra los amuletos que llevará a La Granja VIP
Ivonne Montero se convierte en la segunda Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada. En exclusiva para Ventaneando, la actriz nos muestra algunos de sus amuletos.
Ya es oficial. Ivonne Montero se convierte en la segunda Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada. En exclusiva para Ventaneando, la actriz nos muestra algunos de los amuletos que llevará consigo al reality. La cantante también nos cuenta que su hija está al tanto de la trágica muerte de su padre, Fabio Melanitto, sin embargo, prefiere no hacer preguntas. Ivonne también se sincera sobre cómo ha vivido la menopausia. Aquí los detalles.