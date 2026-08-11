¿Ángela Aguilar y Christian Nodal esperan a su primer bebé juntos? Guadalupe Pineda responde

Guadalupe Pineda nos cuenta sobre la celebración de cumpleaños de su primo, Pepe Aguilar: “Fue una fiesta hermosa”. Al ser cuestionada sobre si Ángela Aguilar y Christian Nodal están a la espera de su primer hijo juntos, así respondió… Si bien la artista no quiso entrar en detalles, también abordó el tema de la boda religiosa. Aquí los detalles.