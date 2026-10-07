Así se vivió la pasarela anual del diseñador Mitzy: Maribel Guardia, Cynthia Klitbo y más

¡Lluvia de celebridades en la pasarela anual del diseñador Mitzy! Las cámaras de Ventaneando acudieron al evento de la reconocida figura en el mundo de la moda, al que también asistieron artistas como Maribel Guardia, Olivia Collins, Lourdes Munguía y Cynthia Klitbo, quien nos reveló que Angélica Rivera planea hacer una serie sobre su vida. Mariana Seoane también estuvo presente y no dudó en mostrar su apoyo a José Manuel Figuera en sus conflictos con Imelda Garza.