“Me pongo en manos de los médicos”, Blue Demon Jr. revela tristes noticias para sus fans
Tras sufrir un accidente en la autopista de Puebla, Blue Demon Jr. fue dado de alta; estas son las noticias que reveló sobre su carrera como luchador.
TV Azteca
Tras sufrir un muy lamentable accidente en la autopista de Puebla, Blue Demon Jr. fue dado de alta. Detalló cómo fue el aparatoso siniestro y aseguró que el próximo año podría ser su despedida del pancracio mexicano. Aquí los detalles.
