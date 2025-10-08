¡Exclusiva! Camila Fernández revela cómo ha sanado la ausencia de Alejandro Fernández como padre
Camila Fernández habla de cómo ha sanado la ausencia de Alejandro Fernández como padre ahora que lo acompaña en sus conciertos. Aquí todos los detalles.
TV Azteca
Camila Fernández habla de cómo ha sanado la ausencia de Alejandro Fernández como padre ahora que lo acompaña en sus conciertos. Sin embargo, revela que le preocupa que su hija sufra su ausencia por su demandante carrera. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO