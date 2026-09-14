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Exclusiva: Carín León cierra su residencia en Las Vegas con broche de oro

Carín León cierra su residencia en la Esfera de Las Vegas con broche de oro: ¡Cristian Castro fue el invitado sorpresa! Aquí te compartimos todos los detalles.

Tras una serie de seis exitosos conciertos - y una polémica cancelación - Carín León finaliza su residencia en Las Vegas, Nevada, con broche de oro: ¡El sonorense invitó a Cristian Castro al escenario! Por supuesto, las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento. Aquí te compartimos los detalles en exclusiva.

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