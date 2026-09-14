Exclusiva: Carín León cierra su residencia en Las Vegas con broche de oro

Tras una serie de seis exitosos conciertos - y una polémica cancelación - Carín León finaliza su residencia en Las Vegas, Nevada, con broche de oro: ¡El sonorense invitó a Cristian Castro al escenario! Por supuesto, las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento. Aquí te compartimos los detalles en exclusiva.