¡¿Octubre u Otoño?! Una confusión de Tabata Jalil desató la polémica en el Sin Palabras
La polémica se hizo presente en el primer episodio de la semana del Sin Palabras cuando Tabata Jalil buscaba un punto para los suyos. ¡Revive el juego completo!
¡Nuevas ilusiones en el Sin Palabras, pero crece la polémica! En el intento de conseguir la primera victoria de la semana para su causa, el Favorito y el Pueblo nos regalaron grandes emociones, pero Tabata fue la encargada de protagonizar la polémica del día. ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial!