Ventaneando | Programa completo 11 de septiembre de 2026

Entérate de lo último del espectáculo en Ventaneando. Mira nuestro programa completo de hoy, viernes 11 de septiembre, y mantente al tanto de la farándula mexicana. Tenemos exclusivas sobre la cancelación de Carín León de la Esfera de Las Vegas y el próximo estreno de “Mentiras All-Stars”, así como la visita al foro de María José Magán, notas del día y mucho más. ¡Dale play!