Carolina Ross habla sobre la salida voluntaria de Lola Cortés de La Granja VIP y le manda mensaje
“Nadie es mejor ni peor que nadie por aceptar que necesita atención”, dijo Carolina Ross sobre la salida de Lola Cortés de La Granja VIP.
Mientras está de viaje para asistir a los Latin Grammy 2025, Carolina Ross, la primera eliminada de La Granja VIP, rompió el silencio sobre la salida voluntaria de Lola Cortés del reality show. Resaltó la importancia de la salud mental y aceptar cuando se necesita ayuda.
