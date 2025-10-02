inklusion logo Sitio accesible
¡Le salió caro no usar casco! Ceci Ponce detalla las graves consecuencias de su accidente en patineta

Luego de un grave accidente a bordo de su patineta, Ceci Ponce detalló las lesiones y secuelas que le dejó el complejo siniestro. Así lo compartió en exclusiva.

Luego de un grave accidente a bordo de su patineta, Ceci Ponce detalló las lesiones y secuelas que le dejó el complejo siniestro. Entre otras cosas, hizo hincapié en la importancia de utilizar casco al transportarse en patineta. Así lo compartió en exclusiva para Ventaneando.

