¡Le salió caro no usar casco! Ceci Ponce detalla las graves consecuencias de su accidente en patineta
TV Azteca
Luego de un grave accidente a bordo de su patineta, Ceci Ponce detalló las lesiones y secuelas que le dejó el complejo siniestro. Entre otras cosas, hizo hincapié en la importancia de utilizar casco al transportarse en patineta. Así lo compartió en exclusiva para Ventaneando.
