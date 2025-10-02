Sin azúcar: cómo preparar un cheesecake de fresa saludable en solo 2 minutos

El cheesecake es uno de los postres favoritos de muchas personas a lo largo y ancho de todo el mundo. También llamado tarta de queso, este tipo de postre puede elaborarse con diversos ingredientes frutales que le otorgan más sabor, textura y consistencia cremosa.

Esta es la receta para preparar un delicioso Aguachile [VIDEO] ¿Quieres comer algo rico y fresco para disfrutar en estos días de calor? Toma pluma y papel, pues Rahmar te da la receta para que prepares ‘Aguachile’

Si bien la receta de cheesecake original incluye ingredientes específicos de base, lo cierto es que existen diversas maneras de prepararlo según restricciones alimentarias. Así es como se puede elaborar sin azúcar, sin harinas y sin lactosa, entre otras opciones. En esta oportunidad, es la primera opción y su cocción es sin horno.

Te puede interesar: ¡Para pedir calaverita! Aprende a preparar momias de nopal: ingredientes y receta paso a paso

Receta de cheesecake de fresa sin azúcar

La siguiente receta de cheesecake de fresa sin azúcar se puede preparar de manera fácil y estará lista en pocos minutos: ¡Tan solo 2! Este postre se puede hornear, pero esta manera de prepararlo es a través del microondas. Rinde una porción individual y es ideal para satisfacer antojitos.

Ingredientes para hacer cheesecake de fresa sin horno

100 gramos yogur griego o queso crema

1 huevo

3 cucharadas de mermelada sin azúcar

1 cucharada de edulcorante

Ralladura de 1/2 limón

30 gramos de avena o granola (para la base)

1/2 cucharada de pasta o mantequilla de maní (para la base)

Esencia de vainilla

#mermeladacasera #mermeladasaludable ♬ original sound - Karen @soycetogenica_ BÁSICOS DE COCINA PT.7: MERMELADA DE FRESA SIN AZÚCAR 🍓🍋 📝 Toma nota de esta receta de mermelada de fresa sin azúcar hecha en casa con pocos ingredientes INGREDIENTES: 2 tazas de fresas, fresas o congeladas 1 taza de agua 2 cdas. de chía 1/2 taza de endulzante natural, yo he usado fruto del monje Jugo de 1/2 limón Ralladura de limón, al gusto PROCEDIMIENTO: 1.- Empezamos colocando las fresas en una olla junto con el endulzante natural y un poco de agua. Mezclamos bien y llevamos a fuego medio. 2.- Cuando la mezcla comience a hervir, aplastamos las fresas poco a poco con un tenedor o prensa, para que suelten sus jugos y ayuden a formar la base de la mermelada. 3.- Luego, añadimos el jugo de medio limón y la ralladura de un limón completo. Este toque cítrico realza el sabor y ayuda a conservar la mermelada de forma natural. 4.- A continuación, agregamos semillas de chía, que actuarán como espesante sin necesidad de usar ingredientes artificiales. 5.- Cuando todos los ingredientes estén bien incorporados y la mezcla tenga una consistencia espesa, retiramos del fuego, dejamos enfriar y envasamos en frascos limpios. 6.- Así de fácil, tendremos una mermelada saludable, sin azúcar y sin conservantes, ideal para seguir cuidando nuestra salud sin dejar de disfrutar. . #mermeladadefresa

Te puede interesar: Prepara unos riquísimos muffins de pumpkin spice perfectos para acompañar tu café en solo 5 pasos

¿Cómo hacer cheesecake de fresa en microondas?