¡Nos llenamos de Metál! Chris Pérez y Carlito Miranda nos presentan su proyecto rockero
TV Azteca
Chris Pérez, quien fuera esposo de Selena Quintanilla, y Carlito Miranda nos visitaron para presentarnos Metál, la agrupación de rock con mucho sabor latino. Además de agradecer a los fans, Carlito Miranda contó cómo nació y cómo ha evolucionado su concepto musical.
