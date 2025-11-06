inklusion logo Sitio accesible
¡Nos llenamos de Metál! Chris Pérez y Carlito Miranda nos presentan su proyecto rockero

Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, y Carlito Miranda nos visitaron para presentarnos Metál, la agrupación de rock con mucho sabor latino. ¡Aquí los detalles!

Chris Pérez, quien fuera esposo de Selena Quintanilla, y Carlito Miranda nos visitaron para presentarnos Metál, la agrupación de rock con mucho sabor latino. Además de agradecer a los fans, Carlito Miranda contó cómo nació y cómo ha evolucionado su concepto musical.

