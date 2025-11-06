¡Hay un infiltrado en La Granja VIP! Lis Vega y Lola Cortés descubren a un inesperado visitante

Una tranquila mañana en La Granja VIP se volvió más divertida de lo habitual cuando Lis Vega y Lola Cortés fueron sorprendidas por un visitante que, sin invitación formal, ya se pasea como en casa. Mientras charlaban a la entrada de la casa, ambas notaron la presencia de un elegante gato siamés que caminaba con toda la confianza por el terreno. Lo más curioso fue que no era la primera vez que lo veían.

¿Qué descubrieron Lis Vega y Lola Cortés en La Granja VIP?

Entre risas y comentarios espontáneos, Lis confirmó que el gato ya había sido visto desde los primeros días del programa. Mientras Lola compartió que hay otro gato, un negro, que suele aparecer por las noches, y hasta bromearon juntas, que en una de esas se arma un duelo entre el felino y Fabiola Campomanes por los postres de la casa. Lis, encantada con el hallazgo, no dudó en elogiar al "chamito", al asegurar que se ve sano, bien alimentado y muy a gusto con su vida de granjero encubierto.

Poco después, Teo se unió a la charla mientras barría el área. Fue ahí cuando surgieron nombres cómicos para las diferentes zonas del lugar, como “Valle Salvaje” y “El Huerto Escondido”, para darle un toque de fantasía a la rutina del día. De hecho, desde que Lis Vega y Lola Cortés fueron peonas, nombraron al Granero como “Balí ”, pues en su fantasía, en lugar de un incómodo granero ellas dormían en una exótica choza de Bali. Teo remató al mencionar con humor que ya había “tigres” en La Granja VIP, en referencia a los inesperados visitantes felinos.

¿Quién es el misterioso gato de La Granja VIP?

Aunque no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene el gato siamés ni su compañero nocturno, queda claro que han encontrado un nuevo hogar entre los granjeros. Su presencia ha traído momentos de ternura y carcajadas, y ha servido para romper un poco con el ambiente de tensión que a veces reina en el reality.

No es la primera vez que los animales del entorno se cuelan en escena, pero sin duda, este gato se ha ganado un lugar especial. Tanto Lola como Lis confesaron que les encantaría llevárselo a casa si no fuera porque ya tienen a sus perritos esperándolas fuera, y Teo pedía a la producción que les pongan gatitos para poder acariciarlos.

