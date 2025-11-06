Ludwika Paleta confirma la excelente relación que tuvo su suegra, Cecilia Occelli, con Juan Gabriel

Luego de que Ludwika Paleta se pronunciara sobre la secta a la que habría estado afiliada junto con su esposo Emiliano Salinas, habló de su experiencia haciendo cine con su hijo Nicolás. Por otra parte, platicó que su suegra Cecilia Occelli suele contar anécdotas que vivió con Juan Gabriel, pues tuvieron una relación muy estrecha.