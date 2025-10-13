inklusion logo Sitio accesible
¡La primera mexicana en la Arena Guadalajara! Yuri brilla en el ‘monstruo’ tapatío y habla de Gabriel Soto

Yuri se convirtió en la primera mexicana en la Arena Guadalajara, donde sus fans corearon sus más grandes éxitos. ¡Ojo a lo que reveló de Gabriel Soto!

TV Azteca

Este sábado 11 de octubre, Yuri se convirtió en la primera mexicana en la Arena Guadalajara, donde sus fans corearon de principio a fin sus más grandes éxitos. ¡Ojo a lo que reveló de Gabriel Soto, quien aparece en su reciente videoclip!

