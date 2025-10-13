¡Drama en La Granja VIP! Alfredo Adame se molestó por no poder jugar: “Es un acto de discriminación”

La tensión dentro de La Granja VIP subió de nivel cuando Alfredo Adame explotó durante una dinámica del reality. Todo ocurrió mientras los participantes se preparaban para la primera competencia en camino de la elección de El Capataz. Jawy, uno de los granjeros, fue el encargado de leer las instrucciones oficiales que habían recibido. Fue entonces cuando quedó claro que los peones no podrían participar en el reto, y la reacción de Adame no se hizo esperar.

Con su estilo directo y explosivo, el actor dejó claro que no estaba de acuerdo con esa decisión, al grado de tacharla de “acto de discriminación”.

¿Por qué se enojó Alfredo Adame?

El reto consistía en recolectar manzanas dentro de una alberca, pero al parecer solo los granjeros titulares podrían entrar a competir. Al escuchar que los peones quedarían relegados a observar, Adame expresó su enojo sin filtros.

La Granja VIP Alfredo Adame reclamó que no se les permita a los peones participar en los juegos.

Se quejó abiertamente de que se les tratara como si no tuvieran el mismo derecho a participar y hasta solicitó la intermediación de alguna institución. La frase que soltó encendió el momento: “Esto es un acto de discriminación”, gritó molesto, mientras sus compañeros lo escuchaban con mezcla de sorpresa y risas nerviosas.

La situación expuso una de las tensiones más evidentes del juego, la diferencia de roles dentro de la granja, y cómo eso afecta la convivencia y las oportunidades. Adame continuó comentando que él entró al reality a jugar, pues eso es lo divertido. Algo que nos deja claro que mantiene todo el entusiasmo en las actividades.

¿Qué dijeron los demás granjeros?

Algunos intentaron explicarle que eran reglas del juego y que nadie dentro del grupo había decidido eso. Otros optaron por no meterse y observar la reacción de Adame con cierta distancia. Lo que sí quedó claro es que su personalidad fuerte seguirá dando de qué hablar.

La Granja VIP continúa demostrando que no todo son juegos y tareas del campo. Las emociones y desacuerdos son parte del día a día, y episodios como este solo confirman que cada noche puede traer una nueva sorpresa.

Sigue la competencia de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y si no te quieres perder ningún momento, recuerda que también puedes ver la transmisión 24/7 a través de Disney+. A las 8:30 p.m., no te pierdas el preshow con todo el análisis previo.