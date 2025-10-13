Participante de ‘La Academia’ pide apoyo para los damnificados en Veracruz

En las últimas semanas, Veracruz se ha encontrado en un difícil momento, debido al paso de la tormenta Raymond, provocando fuertes inundaciones en la zona con miles de damnificados. Es así que una ex participante de ‘La Academia’ en sus redes sociales solicita el apoyo del público para donar.

Noticias Veracruz del 29 de septiembre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Veracruz del 29 de septiembre 2025, de la mano de Berenice Girón y Gerson Berdon.

Ante tal petición, te detallaremos de qué artista se habla y qué fue lo que comentó en sus redes sociales, una cantante que pide el apoyo de todos para ayudar a la población afectada por las fuertes lluvias.

¿Qué artista pidió ayuda para los damnificados?

Antonia Salazar Zamora, más conocida como Toñita, es muy reconocida por ser participante de ‘La Academia’ en su primera generación. En sus redes sociales, además de proyectar contenido de su carrera, recientemente subió un video, donde pide a sus seguidores y al público en general su apoyo para los damnificados en Veracruz.

Detallando que son muchas familias que han perdido sus hogares y negocios ante las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Mencionando que ya se han abierto varios centros de acopio, donde la gente puede llevar víveres no perecederos, ropa, artículos de uso personal y cobijas.

En su explicación detalla que con pequeñas ayudas podemos hacer un gran apoyo para quienes más lo necesitan. Dejando un fuerte comentario sobre la situación que está viendo en las tierras donde ella creció:

“Estamos inundados y su apoyo es muy importante”

Explica la participante de ‘La Academia’ que, en su Facebook, ha dejado la dirección de varios centros de acopio Veracruz, donde el público puede ir para dejar su ayuda y que llegue a quienes más lo necesitan.

¿Dónde hay centros de acopio en la CDMX?

Por ahora, las autoridades de la CDMX, ante la situación que se están viviendo los veracruzanos, anunciaron que, desde hoy, 13 de octubre, están instalando 32 centros de acopio en la metrópoli, para que la gente pueda enviar su apoyo a los damnificados de las fuertes lluvias.

Todavía no se han anunciado las ubicaciones exactas, pero se espera que para mañana ya haya lugares establecidos y sus direcciones, para que la gente desde las 10 hasta las 18 horas pueda llevar los artículos no perecederos. Por lo que debemos estar atentos a los anuncios de las autoridades al respecto.