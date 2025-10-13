Kunno lanza fuertes indirectas a una afamada pareja: ¿Se tratará de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Kunno en un reconocido pódcast, lanzó fuertes indirectas sobre una afamada pareja, sacando a la luz fuertes comentarios sobre su relación, confesiones que nadie esperaba conocer. Aunque no mencionó nombre, muchos usuarios dan por hecho que se trata de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Situación que ha provocado que se generen muchos comentarios y especulaciones al respecto. Para que sepas todos los detalles al respecto, te explicaremos qué fue lo que comentó y la razón por la que la gente piensa que se trata de ese matrimonio.

¿Qué comentó Kunno en el pódcast?

Poncho de Nigris, se ha destacado por tener un pódcast llamado “Jalando con ...” en el que habla con múltiples personalidades, mientras están en un gimnasio, imágenes que rápidamente se han hecho virales por las confesiones que se han hecho.

Recientemente, Kunno fue invitado a participar. Mientras ambos estaban platicando, el creador de contenido reveló que él conocía a una afamada pareja, revelando el siguiente comentario:

“Yo conozco a un matrimonio muy famoso, que el bato le gusta que se la dejen ir, y la vieja sabe”

Siendo fuertes indirectas sobre la intimidad de la misteriosa pareja, dejando impresionado a Poncho de Nigris ante la inesperada noticia. Aunque no reveló nombre, muchos usuarios apuntaron a que se trataba de Angela Aguilar y Christian Nodal.

¿De quién hablaba Kunno?

Por otro lado, Ángela Aguilar y Christian Nodal no son la única afamada pareja que fue señalada ante los comentarios realizados por Kunno. Considerando que el influencer, ya había mencionado que tenía una gran amistad con ambos cantantes, con quienes compartía una relación de mucho respeto.

Es así que muchos internautas en redes sociales, al escuchar las fuertes indirectas, aprovecharon el momento para hablar al respecto, dejando a las posibles personas que podrían estar implicadas. Destacándose las siguientes personalidades:

Edwin Luna y Kim

Bernardo Flores y Zury

Carlos Rivera y Cynthia

Ante el nuevo chisme, sigue siendo un auténtico misterio de quién estará hablando, pero los internautas han sido los encargados de dejar diversas posibilidades, provocando que el rumor obtenga mayor fuerza.