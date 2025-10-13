Cantante K-pop es sentenciada: estas son las razones por las que está en prisión

Lee Aerum es una reconocida cantante de K-Pop, quien durante algún tiempo perteneció a la agrupación de T-ara y T-ara N4, oportunidad musical que le permitió darse a conocer en el mundo del canto, logrando obtener gran popularidad y ganando un amplio número de seguidores que siguen su trayectoria.

Lamentablemente, ahora su nombre es reconocido negativamente, puesto que la joven artista fue sentenciada a prisión por terribles delitos. Una noticia que ha conmocionado al público, para que sepas todos los detalles, explicaremos todo lo que se conoce al respecto.

¿Por qué sentenciaron a la cantante?

Lee Aerum es una cantante de K-Pop que nació el 19 de abril de 1994, quien en el 2012 obtuvo su mayor reconocimiento al participar en la agrupación de T-ara, logrando un gran estrellato y popularidad. Para el 2019, anunció su matrimonio, donde obtuvo a sus 2 hijos.

Pero todo dio un giro cuando la artista fue sentenciada a prisión por los delitos de abuso infantil y fraude, enfrentando una condena de 8 meses. Todo empezó debido a que en el 2023, la mujer denunció a su esposo por abuso doméstico, donde las autoridades hicieron la investigación para exonerar a su ex pareja.

¿Cuáles son los cargos que presenta la cantante?

Antes las falsas acusaciones, el ex esposo de la cantante de K-Pop optó por hacer una denuncia a la artista, donde se le acusó de daño psicológico al tutor de sus hijos enfrente de los menores que estaban presentes, por esa razón se le acusa de abuso infantil.

Mientras que de fraude, fue porque la celebridad pidió préstamos a sus admiradores para supuestamente hacer el pago de situaciones personales, dinero que claramente nunca fue regresado a las personas.

Según Emisoras Unidas, detalla que dentro de los cargos, también se encuentra la acusación de difamación a su expareja, quien detalló que en redes sociales realizó declaraciones fabricadas sin confirmarse los hechos, comentarios que afectaron su imagen ante el ojo público. Al ser sentenciada a prisión ha impactado al público por la forma en que ocurrieron los hechos.