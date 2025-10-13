¿Quién lo diría? Lola Cortés y La Bea hacen planes en La Granja VIP para ir a chacharear al tianguis

En medio de las dinámicas del campo, el trabajo con animales y las primeras estrategias de convivencia, La Granja VIP también nos está regalando momentos inesperados de conexión entre los famosos. Uno de ellos fue el intercambio entre Lola Cortés y La Bea, quienes pasaron de desconocerse a compartir anécdotas y hacer planes para ir juntas al tianguis.

Entre risas, historias del pasado y coincidencias curiosas, ambas descubrieron que tienen más en común de lo que imaginaban. Y sí, todo comenzó hablando de maletas, lentes y shows de stand up.

¿Qué dijeron Lola Cortés y La Bea sobre los tianguis?

La charla arrancó cuando La Bea le ofreció a Lola llevarla algún día a comprar cosas a la Lagunilla, uno de los tianguis más famosos de la Ciudad de México. La actriz respondió emocionada y mencionó que solía comprar en el tianguis de Iztapalapa, incluso ahí se mandaba a hacer los lentes.

De ahí, la conversación fluyó sin pausas, entre si la hermana de Lola fue a un show donde La Bea se presentó, que si se conocieron sin saberlo, que si era Laura o Lisa (hermanas de Lola), entre otros. Y aunque el tema inició hablando de compras callejeras, terminó por ser un momento de conexión real entre dos mujeres que llegaron a La Granja VIP sin conocerse y hoy planean salir juntas cuando termine el reality.

¿Qué más compartieron Lola Cortés y La Bea en La Granja VIP?

El momento también reveló facetas poco conocidas de ambas. Lola confesó que no suele salir mucho, que es más reservada para eventos sociales, mientras que La Bea mostró su entusiasmo por invitar a todos a su próximo show de comedia. Incluso adelantó que está preparando material nuevo porque el anterior ya lo grabó. Y sorpresivamente, Sergio Mayer Mori fue el más entusiasmado en asistir al show, incluso comentó que le era necesario ir.

Lo que parecía una simple conversación terminó por convertirse uno de esos momentos que hacen única la convivencia en La Granja VIP, donde dos personalidades distintas, una conversación auténtica y un plan para salir del corral directo al tianguis… y luego, tal vez, a un show.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y también puedes seguir cada detalle 24/7 a través de Disney+.