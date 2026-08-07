Exclusiva: Cristian Castro se gradúa en 5 días; ¡Verónica Castro será la madrina de generación!

Cristian Castro está a escasos 5 días de recibir su diploma de la preparatoria. En Ventaneando, hablamos en exclusiva con su profesor, Aarón Bornovitzky, quien nos contó que, quien dio el primer paso para que el cantante siguiera adelante con su educación, fue su expareja, Mariela Sánchez, y reveló que Verónica Castro será la madrina de generación. El docente también nos platicó sobre las adversidades que enfrentó el artista para concluir sus estudios. Aquí los detalles.