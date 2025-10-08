inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡No le guarda rencor! Cruz Martínez pide que se hable más de la carrera de Alicia Villarreal que de su vida privada

A pesar de que ha visto amenazada su libertad por una denuncia de Alicia Villarreal, Cruz Martínez asegura que no le desea ningún mal. Así lo aclaró.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

A pesar de que ha visto amenazada su libertad por una denuncia de Alicia Villarreal, Cruz Martínez asegura que no le desea ningún mal a la cantante de regional y pide que se hable más de su música que de su vida privada

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×