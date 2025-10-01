inklusion logo Sitio accesible
“La aceptación es lo más importante”, Daniela Romo comparte sus impresiones tras haber posado con poca ropa

Sin complejos ni pudor, Daniela Romo posó con muy poca ropa para la lente Uriel Santana y reveló algunos detalles sobre una cicatriz en particular.

Sin complejos ni pudor, Daniela Romo posó con muy poca ropa para la lente Uriel Santana. Al respecto, la actriz y cantante compartió lo que le dejó participar en la exposición fotográfica Las Formas del Alma y reveló algunos detalles sobre una cicatriz en particular.

