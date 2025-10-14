Estas fueron las últimas palabras que Horacio Palencia le pudo dirigir a su papá
José Ramiro Palencia Vargas, papá de Horacio Palencia, falleció a los 74 años a causa de cáncer en el hígado; así se despidió el compositor de su padre.
José Ramiro Palencia Vargas, papá del compositor mexicano Horacio Palencia, falleció a los 74 años a causa de cáncer en el hígado. El compositor reveló en exclusiva para Ventaneando cuáles fueron las últimas palabras que le pudo dirigir a su papá.
