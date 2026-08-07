Exclusiva: Diego Hopster confirma que Héctor Parra podría salir de prisión en “cualquier día” y muestra su apoyo a Daniela en MasterChef 24/7
Diego Hopster visita los foros de Ventaneando para mostrar su apoyo a su novia, Daniela Parra, en las últimas semanas de MasterChef 24/7.
¡En Ventaneando estamos de manteles largos! Esta tarde recibimos a Diego Hopster, novio de Daniela Parra de MasterChef 24/7, para hablar sobre su hermosa relación con la cocinera; además de actualizarnos sobre el caso de su padre, Héctor Parra, quien podría salir de prisión “en cualquiera de estos días”. Aquí la entrevista completa.