¿Por qué no escucha a su mamá? Donovan confía en su novia y quiere responder por su hijo

Donovan se presenta en la clínica de emociones porque está cansado de esconderse. Revela que está decepcionado de su mamá, pues él quiere hacerse cargo del bebé que tuvo su novia, pero su mamá se opone porque no está segura de que el hijo de su novia sea suyo. Según Donovan, tuvo relaciones con Melani un mes antes de que Melani haya quedado embarazada, por lo que es probable que el hijo no sea suyo. A pesar de todo, Donovan confía en Melani y no confía en los consejos de su mamá. Rocío mostrará un audio que cambiará toda la situación.