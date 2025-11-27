inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Documentales de Pati Chapoy y Verónica Castro? ¡Así se vivió la alfombra roja de las 50 personalidades!

Varias luminarias desfilaron por la alfombra roja de una revista y no faltaron las reacciones al fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez y destacaron dos intenciones de documentales.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Varias luminarias de la industria del entretenimiento desfilaron por la alfombra roja de una revista que reconoció a 50 personalidades destacadas. Regina Blandón, Juan Soler, Paulina Mercado, María José Cuevas (documental chapoy), Ana de la Reguera, Mía Rubín, Celina del Villar y Aline Mayagoitia, fueron algunos de los que se dieron cita al evento. Entre los temas que tocaron, no faltaron las reacciones al fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez y destacaron dos intenciones de documentales. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×